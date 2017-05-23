Мэр Манчестера призвал горожан собраться, чтобы почтить память погибших

ЛОНДОН, 23 мая – РИА Новости, Мария Табак. Мэр Манчестера Энди Бернэм призвал жителей города собраться во вторник вечером на одной из центральных площадей, чтобы почтить память погибших в результате теракта.

"Пожалуйста, присоединяйтесь к нам в 18.00 (20.00 мск – ред.) на Алберт-сквер, где пройдет акция в память погибших. Мы скорбим сегодня, но мы сильны", — написал мэр в микроблоге в Twitter.

Please join us for a vigil at Albert Square at 6pm tonight. We are grieving today, but we are strong. @MENnewsdesk @BBCNWT @GranadaReports pic.twitter.com/opMjK0jFuT — Mayor Andy Burnham (@MayorofGM) 23 мая 2017 г.

Накануне вечером в концертном комплексе "Манчестер Арена" произошел теракт. Полиция сообщает о 22 погибших и 59 раненых. Теракт осуществил смертник. Правоохранительные органы подтвердили, что среди погибших есть дети. По меньшей мере, пять человек числятся пропавшими без вести.