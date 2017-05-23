В TI раскритиковали ход расследования по делу Януковича о коррупции

КИЕВ, 23 мая – РИА Новости. Неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency International считает, что украинские правоохранители не расследуют должным образом дела о коррупции против бывшего президента Украины Виктора Януковича, заявил во вторник на пресс-конференции глава правления организации Хосе Угас.

Против Януковича на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о завладении лесными угодьями "Сухолучье", землей и резиденцией "Межигорье", а также дела по компании "Укртелеком". Также против него возбуждено дело о госизмене.

"Мы были удивлены, когда через год мы вернулись (на Украину — ред.) и увидели, что нет никакого дела в суде против Януковича по коррупции. Есть только одно дело в суде по обвинению в государственной измене, но оно не касается коррупции… У нас есть ощущение, что не делается работа, которая должна делаться в этом случае, есть безнаказанность", — заявил Угас.

По его словам, украинские правоохранители каждый раз называют разные суммы, которые якобы похитил Янукович. Угас сказал, что украинские правоохранители должны приложить больше усилий, чтобы расследовать факты коррупции и вернуть похищенные средства.

Помимо этого Угас отметил, что в общем борьба с коррупцией на Украине проходит слишком медленно. По его словам, новые власти страны обещали завершить борьбу с коррупцией намного раньше.