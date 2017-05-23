Защите Януковича отказали в переносе рассмотрения дела в другой суд

КИЕВ, 23 мая – РИА Новости. Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел отказал защите бывшего президента Виктора Януковича в переносе рассмотрения дела из Оболонского районного суда Киева в любой другой, сообщила во вторник пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Ранее защита Януковича обратилась в Высший специализированный суд с просьбой перенести рассмотрение дела из Оболонского районного суда в любой другой, потому что, по мнению адвокатов, власти оказывают давление на судей.

"Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов Януковича об изменении подсудности уголовного производства против экс-президента В. Януковича", — написала Сарган в своей аккаунте в Twitter.

Генпрокуратура Украины 30 января заявила о завершении расследования уголовного дела против Януковича по подозрению в госизмене, адвокатам было предложено начать ознакомление с его материалами. Оболонский районный суд 4 мая приступил к рассмотрению дела о госизмене Януковича.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, о хищении государственных средств, финансовых махинациях, захвате земель и злоупотреблении служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.