Спецпосланник: новый президент Южной Кореи заинтересован России

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин проявляет больший интерес к России, чем его предшественники, заявил на встрече с зампредом Совета Федерации Ильясом Умахановым спецпосланник президента Республики Корея Сон Ён Гиль.

"Мун Чжэ Ин имеет больше интереса к России, чем бывшие президенты (Республики Корея — ред.)", — сказал Сон Ён Гиль.

По мнению спецпосланника, его переговоры с Умахановым, а также встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, на которую рассчитывает Сон Ён Гиль, свидетельствуют о том, что Россия также "проявляет очень большую заинтересованность к Южной Корее".