В Афганистане не менее 11 военных стали жертвами атаки боевиков

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. По меньшей мере 11 военных погибли и еще 9 получили ранения в результате нападения боевиков террористической группировки "Талибан"* на военную базу в провинции Кандагар в Афганистане, сообщает телеканал Tolo News.
Ситуация в Афганистане продолжает ухудшаться. Талибы, ранее овладевшие значительной территорией в сельских районах страны, развернули наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки ИГ*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.