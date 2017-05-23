В Афганистане не менее 11 военных стали жертвами атаки боевиков

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. По меньшей мере 11 военных погибли и еще 9 получили ранения в результате нападения боевиков террористической группировки "Талибан"* на военную базу в провинции Кандагар в Афганистане, сообщает телеканал Tolo News.

Как сообщили телеканалу военные источники, нападение произошло в понедельник ночью. По информации местной полиции, боевики похитили начальника блокпоста. "Боевики также забрали командира блокпоста Абдула Малека, который в ходе нападения получил ранение", — приводит телеканал заявление начальника местной полиции.

Ситуация в Афганистане продолжает ухудшаться. Талибы, ранее овладевшие значительной территорией в сельских районах страны, развернули наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки ИГ*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.