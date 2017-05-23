В Испании задержали двух марокканцев по подозрению в терроризме

МАДРИД, 23 мая — РИА Новости. Два человека – марокканцы по национальности — были задержаны утром во вторник Мадриде по подозрению в террористической деятельности.

По данным МВД Испании, задержанные входили в ячейку, которая занималась пропагандой идей террористической группировки "Исламское государство"* и подготовкой к совершению нападений в Европе.

"Задержанные постоянно отслеживали сайты, посвященные идеологической и боевой подготовке, их ежедневная деятельность в интернете была сосредоточена на тренировке в качестве боевиков "Ингимаси" ("отряды спецназа", используемые ИГ*) террористов, готовых совершить нападения смертников и (атаки) другими методами в Европе", — говорится в сообщении МВД Испании.

Задержанным 43 и 22 года. "Один из задержанных, которому 43 года и который является основным объектом расследования, постоянно поддерживал контакты на более чем ста сайтах, ориентированных на террористической тренировке ИГ*",- сообщает МВД. Отмечается, что он поддерживал постоянные контакты со вторым задержанным.

С 26 июня 2015 года, когда в Испании был введет четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных, в стране были задержаны 164 человека по подозрению в связях с исламистским терроризмом.

* Террористическая организация, запрещенная в России