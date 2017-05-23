Трамп приехал в Палестину на переговоры с Аббасом

ГАЗА, 23 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прибыл в палестинский город Вифлеем и проводит переговоры со своим коллегой Махмудом Аббасом, с которым он видится в третий раз с момента вступления в должность.
Встреча с Аббасом проходит в его вифлеемской резиденции, где был выстроен почетный караул из военнослужащих с эполетами и играли гимны двух стран.
Сразу после избрания Трамп объявил о намерении попробовать свои силы в ближневосточном миротворчестве и добиться урегулирования палестино-израильского конфликта, взявшись за дело, которое оказалось не по силам его предшественникам.
Аббас ранее приезжал к Трампу в Вашингтон, а в воскресенье в числе лидеров арабо-мусульманского мира слушал его речь в саудовской столице Эр-Рияде.