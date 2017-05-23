Минобороны НКР заявило о 100 нарушениях перемирия в Карабахе за сутки

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (389)

ЕРЕВАН, 23 мая — РИА Новости, Гагик Багдасарян. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило во вторник о 100 нарушениях режима прекращения огня в регионе за минувшие сутки.

"Вооруженные силы Азербайджана 22 мая и в ночь на 23 мая 100 раз нарушили режим перемирия, произведя по армянским позициям свыше 1,6 тысячи выстрелов из огнестрельного оружия различного калибра", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, помимо стрелкового оружия, азербайджанские ВС на восточном направлении применили дивизионную пушку Д-44 (девять снарядов), а на северо-восточном направлении – 82-миллиметровый миномет (девять снарядов).

Армения и Азербайджан 2 апреля 2016 года заявили об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта: Минобороны Азербайджана сообщило, в частности, об обстрелах со стороны ВС Армении, при этом армянское военное ведомство заявило о "наступательных действиях" с азербайджанской стороны. Стороны конфликта 5 апреля объявили о прекращении огня, однако периодически обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.

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