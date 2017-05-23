Премьер Австралии выразил соболезнования в связи с терактом в Манчестере

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл в обращении к парламенту выразил соболезнования и солидарность с народом Великобритании в связи с терактом в Манчестере, сообщает телеканал Sky News.

"Наши мысли и молитвы с жертвами этой атаки и с их семьями… Этот инцидент, эта атака особенно мерзкая, особенно преступная, особенно ужасающая, потому что, по-видимому, намеренно направлена на подростков", — приводит телеканал слова Тернбулла.

Австралийский премьер добавил, что правительство работает совместно с другими органами власти в Австралии и зарубежными коллегами, чтобы усовершенствовать стратегию государства по охране мест массовых собраний.

В понедельник вечером в концертном комплексе "Манчестер Арена", по предварительным данным, произошел теракт. По информации полиции, 19 человек погибли, около 50 получили ранения. Это самая крупная террористическая атака в Британии после трагедии в лондонском метро в 2005 году, жертвами которого стали более 50 человек.

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