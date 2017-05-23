США хотят увеличить расходы на программы по ядерной безопасности

ВАШИНГТОН, 23 мая – РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Администрация США предлагает увеличить расходы на программы по ядерной безопасности в 2018 году, говорится в предложенном Белым домом проекте федерального бюджета.

"Проект бюджета предусматривает укрепление ядерных возможностей страны путем повышения на 1,4 миллиарда долларов финансирования Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) в сравнении с показателями 2017 года", — говорится в документе.

Также отмечается, что предполагаемый рост бюджета этого управления, входящего в состав министерства энергетики, в таком случае составит 11%.

В целом же, согласно документу, бюджет минэнерго составит 28 миллиардов долларов, что на 1,7 миллиарда долларов ниже уровня 2017 года.

Для того, чтобы этот проект стал законом, потребуется одобрение обеих палат конгресса и подпись президента. Традиционно "черновик" бюджета считается лишь широким описанием приоритетов Белого дома, а реальный бюджет обычно становится результатом торга и компромиссов между администрацией и конгрессом.