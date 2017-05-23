Мэй намерена провести экстренное заседание чрезвычайного комитета

Взрыв на стадионе в Манчестере (26)

БРИТАНСКИЙ ПРЕМЬЕР ПРОВЕДЕТ ВО ВТОРНИК УТРОМ ЭКСТРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО КОМИТЕТА COBRA В СВЯЗИ С ТРАГЕДИЕЙ В МАНЧЕСТЕРЕ — ИСТОЧНИК

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