Гаагский трибунал требует от Сербии вернуть под суд Станишича и Симатовича

БЕЛГРАД, 23 мая – РИА Новости. Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге затребовал от Белграда к 30 мая вернуть органам правосудия для повторного суда бывшего руководителя службы государственной безопасности Сербии Йовицу Станишича и его помощника Франко Симатовича.

Они ранее были оправданы трибуналом по обвинениям в преступлениях против человечности и нарушении законов и обычаев войны в ходе конфликтов 1990-х годов на территории Хорватии и Боснии и Герцеговины, но их ожидает полностью повторный судебный процесс, начало которого, как следует из сообщения МТБЮ, назначено на 13 июня 2017 года.

Станишич в 1991–1998 годах был главой службы госбезопасности МВД Сербии, а Симатович в 1990-е годы командовал подразделением по специальным операциям. Станишич считался одним из ближайших соратников бывшего президента Югославии Слободана Милошевича. Как установили врачи в Гааге и Белграде, он страдает от хронической болезни органов пищеварения и депрессии. Оба обвиняемых c 22 декабря 2015 года временно находятся на свободе в Сербии.

Согласно обвинительному заключению, 66-летнему Станишичу и 67-летнему Симатовичу вменяются преследование гражданских лиц из числа хорватов и мусульман на расовом, религиозном и политическом основаниях, их депортации и насильное перемещение со значительных территорий Хорватии и Боснии и Герцеговины. Предполагается, что Станишич и Симатович организовывали, финансировали, вооружали, тренировали и полностью контролировали сербские военизированные формирования, которые совершали указанные преступления.

По первому решению суда по их делу, озвученному в мае 2013 года, прокуратура не смогла доказать ни один из пяти пунктов обвинения о причастности бывших силовиков к преступлениям. Таким образом Станишич и Симатович, арестованные властями Сербии и выданные в Гаагу в 2003 году, были полностью оправданы. Однако 15 декабря 2015 года Апелляционная палата МТБЮ постановила судить Станишича и Саматовича повторно по прежнему обвинительному заключению. Решение, как сообщалось, было принято из-за ошибок в ходе суда первой инстанции. Оба обвиняемых вину всегда отрицали.