Территорию вокруг "Манчестер Арены" оцепили

РИГА, 23 мая – РИА Новости. Вертолеты кружат над Манчестером, а территория вокруг стадиона "Манчестер Арена", где во время концерта, по предварительным данным, произошли два взрыва, оцеплена полицией, рассказала РИА Новости очевидец происходящего, живущая рядом с ареной Яна Буколовска.

Ранее полиция заявила, что в результате инцидента в концертном комплексе "Манчестер Арена" 19 человек погибли и около 50 были ранены. Полиция заявила, что будет считать произошедшее терактом, пока не будет доказано обратное.

"Мы поняли, что происходит, только спустя полчаса, как произошли взрывы. К тому моменту полицейские машины уже оцепили главные подъезды к центру, включая дорогу, на которой мы живем. Движение все еще было оживленным, автобусы и машины разворачивали в объезд. Пускали только машины скорой помощи. На улице было довольно много людей, среди которых те, кто был в зале. Многие стояли группами", — рассказала Буколовска.

По ее словам, у оцепления собираются люди.

"Начиная примерно с 11 над городом кружат как минимум два вертолета. За последние два часа от концертного зала проехали мимо только две полицейские машины, одна за другой. За последний час приехали еще несколько скорых и полицейских машин. Около полуночи в сторону арены бежала женщина с телефоном, но ее остановил и развернул полицейский. До сих пор рядом с окружением стоят люди. Пешеходов уже пускают чуть ближе к центру, но полиция предупредила держаться на расстоянии", — рассказала собеседница агентства.

Подробности взрыва на стадионе в Манчестере читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>