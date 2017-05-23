Полиция сообщила о подозрительном предмете рядом с "Манчестер Ареной"

ЛОНДОН, 23 мая — РИА Новости. Подозрительный предмет найден в районе стадиона в Манчестере, будет проведен его контролируемый взрыв, сообщает местная полиция в своем Twitter.

"В Соборных садах в ближайшее время будет (проведен) контролируемый взрыв", — сказано в сообщении.

Ранее полиция подтвердила, что в результате инцидента в концертном комплексе "Манчестер Арена" 19 человек погибли и около 50 были ранены. Полиция заявила, что будет считать произошедшее терактом, пока не будет доказано обратное.

Подробности взрыва на стадионе в Манчестере читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>