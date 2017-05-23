Лидер лейбористов выразил соболезнования в связи с трагедией в Манчестере

ЛОНДОН, 23 мая – РИА Новости, Мария Табак. Лидер британских лейбористов Джереми Корбин выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Манчестере.

"Страшный инцидент в Манчестере. Мои мысли сейчас со всеми, кого он коснулся, и с нашими прекрасными спасательными службами", — написал Корбин в микроблоге в Twitter.

Ранее СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили о, предположительно, взрывах в концертном комплексе "Манчестер Арена", где в тот момент находились тысячи людей. Полиция подтвердила, что есть погибшие и раненые, однако природа взрывов и причина гибели людей пока не установлена.