Личный самолет Элвиса Пресли продадут на аукционе в США

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Личный самолет "короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли продадут на аукционе в США в субботу, 27 мая.

Как сообщает аукционный дом GWS Auctions, речь идет о выпущенной в 1962 году модели Lockheed Jetstar. Самолет сохранил внутреннюю отделку, созданную по заказу самого музыканта: деревянные панели золотого цвета, красные бархатные кресла и красный пушистый ковер.

Elvis Presley's custom-made private jet that was left to rust in an plane graveyard for 30 years before being… —… https://t.co/8sinSr9ZAn — Elvis Presley News (@Elvis_News) 22 мая 2017 г.

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Организаторы торгов заявляют о возможности полной реставрации самолета, у которого, в частности, не хватает двигателей. Его предварительная оценка составляет от двух до 3,5 миллиона долларов. Самолет не эксплуатировался более 30 лет и все это время был припаркован на одном из аэродромов штата Нью-Мексико.

"Потенциально этот самолет может принести своему новому владельцу миллионы — в качестве выставочного экспоната или платного аттракциона", — говорится в заявлении.

Пресли умер в 1977 году в возрасте 42 лет, однако продолжает оставаться одним из самых популярных исполнителей в мире.