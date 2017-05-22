Италия спустя 26 лет вернула Ираку два боевых корабля

РИМ, 22 мая — РИА Новости, Александр Логунов. Два иракских корвета в понедельник отправляются на родину спустя более 26 лет вынужденного простоя в порту итальянского города Специя. С ними домой вернутся дюжина моряков, несших вахту на их борту.
Как пишет итальянская газета Il Secolo XIX cо ссылкой на ВМС страны, отмена международных санкций после падения режима Хуссейна сделала возможным возвращение кораблей к берегам Ирака. Вместе с историей двух корветов завершится одиссея иракских моряков, которые на протяжении 26 лет несли дежурство и поддерживали состояние своих кораблей.
Остается неясным, насколько частой была ротация экипажей, однако известно, что последняя команда прибыла в лигурийский порт несколько месяцев назад.
Живших на борту кораблей моряков можно было увидеть делающими покупки за пределами морской базы, а в тяжелые для Ирака времена начала 2000-х они часто являлись к обеду в местную столовую.
Состояние корветов "Тарик ибн Зияд" и "Муса ибн Нусайр", названных в честь великих арабских полководцев древности, можно назвать плачевным, поэтому в долгом переходе к иракскому порту Умм-Каср их будет сопровождать норвежский плавучий док.