Половина американцев считают, что Трамп исходит из собственных интересов

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Большинство американских избирателей считают, что президент США Дональд Трамп при принятии решений больше руководствуется своими интересами, нежели интересами государства, свидетельствуют данные опроса организации Rasmussen Reports, которая занимается социологическими опросами в США.

Результаты исследования показали, что 51% опрошенных считает, что Трамп больше обеспокоен по поводу того, что лучше для него самого. При этом 39% респондентов уверены, что президент США больше руководствуется интересами государства, 7% считают, что Трамп исходит из интересов своей партии.

Респондентам также предложили ответить на аналогичный вопрос по поводу деятельности экс-президента США Барака Обамы. Результат исследования показал, что 51% опрошенных уверен в том, что для Обамы интересы страны шли на первом месте.

Опрос проводился 17-18 мая среди 1000 человек. Погрешность исследования составляет 3 процентных пункта.