ФРГ ожидает, что Иран будет придерживаться мирной политики в регионе

БЕРЛИН, 22 мая — РИА Новости, Маргарита Костив. Германия готова к сотрудничеству с новым правительством Ирана, но ожидает, что Тегеран будет вести себя ответственно в регионе, заявил в понедельник министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

В субботу иранские власти объявили, что действующий президент страны Хасан Роухани переизбран на второй срок, получив 57% голосов на выборах.

"Мы готовы к сотрудничеству с новым правительством Ирана, но ожидаем, что Иран будет ответственно вести себя в регионе, будет поддерживать не терроризм, а мирную политику", — сказал глава МИД на пресс-конференции по итогам переговоров с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.

Габриэль также отметил необходимость выполнения Ираном соглашения по ядерной программе.