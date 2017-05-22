Медведев: убитый в Турции посол Карлов исполнял свой долг до конца

СТАМБУЛ, 22 мая — РИА Новости. Убийство российского посла в Турции Андрея Карлова стало тяжелым событием для РФ, страна будет помнить о его долге, который дипломат исполнял до конца, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В понедельник глава российского правительства в рамках своего участия в саммите ОЧЭС пообщался с российскими СМИ в здании генерального консульства России в Стамбуле.

В самом начале общения с журналистами он напомнил, что 19 декабря 2016 года в Анкаре был убит российский посол Андрей Карлов.

"Конечно, нас всех потрясла эта трагическая весть. Он был по сути варварски застрелен на глазах у людей, кадры облетели весь мир за считанные минуты", — отметил председатель правительства РФ. Он подчеркнул, что Карлов честно отстаивал интересы страны и развивал отношения с Турцией.

"Это действительно было очень тяжелое для нашей страны событие. Убийство дипломата, который направляется страной, чтобы выстраивать двусторонние отношения, — это всегда чудовищное преступление. Подобные события, конечно, накладывают отпечаток на деятельность дипломатической миссии. Я понимаю, как в этот период нелегко было работать сотрудникам дипломатического представительства нашей страны в Турецкой Республике", — отметил премьер-министр.

"Долг дипломата и его служение — это особый долг. И Андрей Геннадьевич Карлов исполнял его до конца", — заявил Медведев.