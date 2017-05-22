Россия пытается разделить ЕС на Балканах, считают в Черногории

БЕЛГРАД, 22 мая — РИА Новости. Глава МИД Черногории Серджан Дарманович заявил, что его страна не видит в России "пример демократической системы", и что Москва пытается "препятствовать и ослаблять НАТО и разделять ЕС", в том числе — на Балканах, сообщило в понедельник Радио и телевидение Черногории (RTCG).

Накануне власти Черногории торжественно отметили 11 лет выхода из состава союзного государства Сербии и Черногории по итогам референдума 2006 года. Представители оппозиции, в том числе, ориентированный на сотрудничество с Москвой и Белградом Демократический фронт (ДФ), праздник проигнорировали.

"В Черногории разделенность существует давно, ранее она шла по одним линиям, а в новейшей политической истории сильнее всего выразилась в вопросе государственного статуса. Это отразилось и на вопросе идентичности, так что старая разделенность общества отразилась на новых вопросах, прежде всего — членстве в НАТО", — цитирует телеканал Дармановича.

По мнению главы МИД, сопротивление ценностям "современных демократических обществ" в Черногории в конце XX века находило покровительство в Сербии при экс-президенте Югославии Слободане Милошевиче, а сейчас, как он считает, "эту роль взяла на себя Россия". Министр иностранных дел предположил, что противники черногорской независимости и западных ценностей "лишь поменяли личность вождя".

"Сейчас им кажется, что они имеют гораздо более сильного союзника и можно сказать, что в (президенте РФ Владимире) Путине видят Милошевича, только намного более сильного и мощного, так как речь идет о более мощной стране", — приводит слова главы МИД RTCG.

При этом Дарманович подчеркнул, что при всем уважении к культуре, литературе, достижениям и героизму российского народа в борьбе против фашизма, "история о традиционной дружбе (черногорцев с Россией) во многом связана с мифами и некоторыми фактами из 19 века и более ранними", в то время как его поколение с этим не никак связано.

"Не можем сказать, что видим в России пример демократической системы, поэтому наша ориентация направлена на евроатлантическую интеграцию", — сказал Дарманович.

Глава МИД Черногории описал подход России к Западу словами "препятствуй НАТО и ослабляй, и если можно, разделяй ЕС".

"Ослабление и разделение ЕС и препятствование НАТО ведется и на Балканах. Поэтому ради осуществления новых геополитических разделений было необходимо препятствовать Черногории стать членом альянса, так как известно, что ЕС не будет цельным, свободным и единым, пока не соберет под свое крыло все страны западных Балкан", — резюмировал он.

В конце апреля МИД РФ заявил, что Москва оставляет за собой право принимать решения по защите своей национальной безопасности в связи с решением парламента Черногории о вступлении в НАТО.

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, те, кто голосовал в Скупщине за вступление в НАТО под предлогом мнимой российской угрозы, берут на себя ответственность за последствия "реализации планов внешних сил, стремящихся углубить существующие в Европе и на Балканах разделительные линии, вбить клин в основанные на глубоких исторических традициях дружественные отношения черногорцев с сербами и россиянами".