Президент Южного Судана объявил о прекращении огня в одностороннем порядке

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент Южного Судана Сальва Киир в понедельник объявил о введении режима прекращения огня в одностороннем порядке и пообещал освободить политических заключенных, передает агентство Рейтер.

"Я поручил генеральному прокурору немедленно рассмотреть дела тех, кто совершил преступления против государства, известных, как политзаключенные, и обеспечить выполнение необходимых мер для их освобождения. Я также объявляю о введении прекращения огня в одностороннем порядке, которое вступает в силу сегодня", — заявил Киир.

Южный Судан, в 2011 году отделившийся от Судана, с 2013 года находится в состоянии гражданской войны между представляющими народность динка властями во главе с президентом Сальвой Кииром и оппозицией. Более двух миллионов человек стали вынужденными переселенцами. В августе 2015 года сторонам удалось подписать мирное соглашение, но столкновения вспыхнули вновь менее чем через год.