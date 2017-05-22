МИД РФ считает недопустимым снятие полицейских постов у посольства в Париже

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. МИД России считает недопустимым то, что французские власти сняли стационарные посты охраны у здания посольства РФ в Париже и будет продолжать добиваться их восстановления, говорится в комментарии Департамент информации и печати МИД России.

В российском внешнеполитическом ведомстве указали, что в прошлом году французские власти в одностороннем порядке сняли стационарные посты охраны с посольства России в Париже. "Как нам объяснили, связано это с нехваткой полицейских, которые задействованы в обеспечении безопасности в условиях сохраняющегося во Франции режима чрезвычайного положения, введенного на фоне серии террористических актов. Одновременно было усилено мобильное патрулирование вокруг нашей дипмиссии", — говорится в комментарии. Поэтому, как отмечают в российском внешнеполитическом ведомстве, говорить о полном снятии охраны некорректно.

"Тем не менее, считаем сложившуюся ситуацию недопустимой и настойчиво добиваемся от французской стороны восстановления стационарных полицейских постов", — сказано в комментарии.