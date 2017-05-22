На борту самолета, летевшего в Лондон, нашли 20 килограммов героина

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 мая – РИА Новости. Сотрудники авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA) и Антинаркотического бюро Пакистана обнаружили на борту самолета, готовившегося к рейсу "Исламабад-Лондон", 20 килограммов героина, говорится в сообщении PIA.

"Четыре самолета по плану должны были быть обысканы в понедельник. Из них один, который планировал осуществить рейс "Исламабад-Лондон" PK785, был тщательно осмотрен, и было найдено 20 килограммов героина", — говорится в пресс-релизе национального авиаперевозчика.

Осмотр был проведен "задолго" до отправления самолета и начала посадки пассажиров, отмечается в сообщении. Самолет вылетел с двухчасовой задержкой, дело находится на рассмотрении уполномоченных служб, добавляет пресс-служба авиакомпании. Советник премьер-министра по вопросам авиации Сардар Мехтаб Ахмад Хан распорядился оперативно расследовать дело и наказать злоумышленников.

В самолетах авиакомпании Pakistan International Airlines регулярно находят контрабандные партии наркотиков. За прошедший год это как минимум четвертый такой случай.

Эти скандалы наряду с убыточностью PIA привели к тому, что власти страны обсуждают вопрос будущего компании. Так, на прошлой неделе состоялись слушания специального комитета по состоянию дел компании и ее будущему. На заседании, как сообщали местные СМИ, звучали идеи банкротства и закрытия компании, ее реструктуризации и смене менеджмента.