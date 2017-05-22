Турецкая полиция спасла от самосуда мужчину, напавшего на памятник Ататюрку

АНКАРА, 22 мая — РИА Новости. Турецкая полиция спасла от самосуда разгневанной толпы гражданина Турции Фарука Темизэля, который пытался с помощью топора разрушить памятник основателю Турецкой Республики Мустафе Кемалю Ататюрку в городе Сакарья на северо-западе страны, передает телеканал NTV в понедельник.

Сообщается, что напавший на памятник длительное время страдает психическим расстройством. После того, как полицейские сумели защитить Темиеэля от линчевания, он был доставлен в управление полиции, около которого также собралась большая группа людей, требующих расправы над ним. Сотрудникам полиции удалось справиться с ситуацией и оттеснить толпу от здания. Начато расследование.