Премьер Испании заявил, что досрочных выборов в стране не будет

МАДРИД, 22 мая — РИА Новости. Досрочных выборов в Испании не будет, заверил премьер страны Мариано Рахой, комментируя победу Педро Санчеса на выборах генерального секретаря оппозиционной Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП).
На прошедших в воскресные выборах генсека ИСРП победил давний жесткий критик Рахоя, бывший глава партии Педро Санчес, добровольно оставивший этот пост осенью прошлого года из-за раскола в партийном руководстве.
"Для меня ничего в ИСРП не меняется. Никаких сдвигов в электоральном процессе не будет. Я не буду распускать конгресс, буду искать поддержку в других местах", — сказал Рахой на пресс-конференции.
Он также заверил, что позвонит Педро Санчесу, чтобы поздравить его с победой.
"Мы будем говорить с ИСРП, если они захотят, и мы договоримся, если они захотят", — добавил премьер.
Рахой заявил, что после победы Санчеса он "надеется на стабильность, здравый смысл", добавив, что продолжит добиваться соглашений с социалистами. "Если не получится, ничего страшного". "То, чего я не буду делать, так это распускать палаты парламента", — добавил премьер.
В конгрессе депутатов испанского парламента в социалистов 84 мандата, у Народной партии, которую возглавляет Рахой, — 134, всего в нижней палате 350 депутатов.