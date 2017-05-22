В Киеве рассказали, когда начнет действовать безвизовый режим с ЕС

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости. Замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль уточнила, что безвизовый режим с ЕС для украинцев начнет действовать с 12 июня.

Ранее украинский президент Петр Порошенко заявил, что решение о предоставлении гражданам Украины права на безвизовые поездки в Евросоюз опубликовано в понедельник в официальном вестнике ЕС, оно вступит в силу через 20 дней, то есть в ночь на 11 июня.

"Решение опубликовано. Вступление в силу 11 июня 2017 года. Безвиз — в 00.01 (совпадает с мск — ред.) 12 июня", — написала Зеркаль на своей странице в Facebook.

На прошлой неделе в Страсбурге президент Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела подписали документ о внесении изменений в законодательство ЕС для предоставления безвизового режима гражданам Украины.

Голосование Европарламента по отмене виз для Украины состоялось 6 апреля 2017 года, Совет ЕС вслед за ним 11 мая принял аналогичное решение. При этом в Совете ЕС отметили, что Евросоюз вправе остановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью. Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим только биометрический паспорт, без этого документа попасть в ЕС без оформления визы не получится. При этом пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов, в частности о целях поездки и достаточности средств для этого.