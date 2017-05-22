В ГД раскритиковали арест организатора акции "Бессмертный полк" на Украине

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Арест организатора шествия "Бессмертный полк" на Украине свидетельствуют о том, что захватившие Украину силы действуют как наследники нацистов, заявил в понедельник депутат Госдумы Дмитрий Саблин (ЕР).

"Арест организатора шествия "Бессмертный полк" в Виннице (Украина), запрет георгиевской ленточки – свидетельство того, что захватившие Украину силы действуют как наследники нацистов. Более 600 тысяч украинцев, в жилах которых течет кровь победителей, не побоялись выйти 9 мая с портретами родных, сражавшихся с фашистами. Среди них были и винничане", — приводит слова Саблина пресс-служба "Единой России" в сообщении, поступившем РИА Новости.

Депутат также напомнил, что за годы оккупации в Виннице были убиты более 42 тысяч мирных жителей.

"В Виннице было два лагеря для военнопленных, где фашисты и их пособники уничтожали наших соотечественников. Сегодня потомки полицаев пытаются стереть из сознания украинского народа память о нашей общей Победе. Не выйдет. Украинский народ имеет опыт сопротивления, и он должен чувствовать поддержку братского русского народа", – заявил он.

В пресс-службе партии напомнили, что в воскресенье на Украине по обвинению в госизмене был арестован 73-летний организатор шествия "Бессмертный полк" Иван Бондарчук. Прокуратура Винницкой области провела обыски, в ходе которых у неназванных "представителей пророссийской политической силы" изъяты средства связи, "агитационная символика" и деньги.