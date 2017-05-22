В Японии из-за жары пострадали более 50 человек, в том числе 20 детей

ТОКИО, 22 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Свыше 50 человек, включая 20 детей младших классов, попали в больницы в Японии с тепловым ударом из-за жары, сообщает телекомпания NHK.

Во время репетиции спортивного праздника в японской префектуре Исикава, которая продолжалась несколько часов на школьной спортивной площадке, почувствовали недомогание 20 детей с первого по пятый классы. Дети были доставлены в больницы.

Кроме того, в районе Канто, где находится Токио, с тепловым ударом в больницы доставлен 31 человек.

В последние два дня в Японии установилась необычно ранняя для этого времени жара. В воскресенье столбик термометра поднимался до 33 – 35 градусов. В понедельник жара незначительно ослабла, но все равно остается высокой. В префектуре Гумма была зафиксирована температура 34,2 градуса, в Фукусиме – 34, в Киото – 31.

В 130 метеопунктах из 900 с лишним была отмечена самая высокая температура в этом году, а в 11 – температурный рекорд для мая. На вторник метеорологи прогнозируют небольшое понижение температуры, но жаркая погода сохранится.