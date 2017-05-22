Напавший на патруль в Милане заявил, что был под действием наркотиков

РИМ, 22 мая — РИА Новости, Александр Логунов. Выходец из Туниса, напавший с ножом на патруль в Милане, заявил, что в момент преступления находился под действием кокаина и не помнит произошедшего.

Об этом Исмаил Хосни рассказал в ходе допроса перед заседанием суда, который в понедельник утром подтвердил его арест по подозрению в попытке убийства и сопротивлению должностному лицу.

В минувший четверг в ходе обычной проверки документов выходец из североафриканской страны выхватил нож и атаковал стражей порядка. Неопасные для жизни ранения получили двое военных и полицейский. Нападавшего схватили. Им оказался 20-летний гражданин Италии Исмаил Хосни, родившийся в Милане в итало-тунисской семье.

Как сообщает газета Il Giorno, Хосни объяснил произошедшее неадекватным состоянием после приема наркотиков, после чего его адвокат запросила психиатрическую экспертизу.

"Я принял кокаин и не помню, чтобы кого-нибудь ранил ножом. Я помню только, что пришел в себя лежа на земле с грязными от крови руками", — цитирует газета его заявление на допросе.

По словам Хосни, два кухонных ножа, с которыми он атаковал патруль, он носил для самозащиты после многочисленных угроз и случившегося на него недавно нападения. Этот факт пока не подтвержден, однако известно, что на жизнь Хосни зарабатывал продажей наркотиков, а холодное оружие украл в супермаркете за несколько часов до поножовщины на вокзале.

Решением судьи предварительного следствия Хосни был отправлен в одиночную камеру секции психиатрического наблюдения миланской тюрьмы Сан Витторе.

Необходимо отметить, что данная часть расследования не включает в себя возможный "террористический" след в нападении на вокзале. Против выходца из Туниса продолжается следствие относительно причастности к международному терроризму. Его начали после того, как на странице молодого человека в Facebook были обнаружены видеоролики с боевыми действиями на Ближнем Востоке с участием террористов и клипы, восхваляющие запрещенную в РФ группировку "Исламское государство".

Как отмечает Il Giorno, в разговоре с адвокатами Хосни исключил свою связь с ИГ, заявив, что "видеоролики с терактами смотрел и размещал из любопытства". Что касается самого нападения, он выразил сожаление в связи с инцидентом и признался, что после него почувствовал себя "обозленным, одиноким и оставленным".