В Хорватии правящая партия проиграла на выборах в Загребе

БЕЛГРАД, 22 мая – РИА Новости. Правящая партия Хорватское демократическое содружество (ХДС) премьера Андрея Пленковича потерпела полное поражение в Загребе на прошедших в воскресенье муниципальных выборах, согласно последним данным Государственной избирательной комиссии (ГИК) республики.

В воскресенье в волеизъявлении приняли участие 46,9% из 3,7 миллиона избирателей, которые голосовали за кандидатов в органы представительной и исполнительной власти в 576 административных образованиях Хорватии. На фоне произошедшего весной раскола в правящей коалиции между ХДС Пленковича и движением МОСТ подавшего в отставку председателя Сабора парламента Божо Петрова муниципальные выборы стали реальной возможностью для политических сил побороться за власть в стране.

По результатам обработки ГИК 99,9% бюллетеней нынешний градоначальник Загреба Милан Бандич, выдвинутый собственной "Партией труда и солидарности", выходит во второй круг с 30,87% голосов, его конкурентом во втором круге станет представитель коалиции вокруг оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Анка Мрак-Тариташ, которая получила 24,48% поддержки горожан, а выдвиженец ХДС Драго Пргомет оказался на пятом месте всего с 5,6% голосов избирателей.

"Когда речь идет о Загребе, благодарю Драго Пргомета за хорошую кампанию, жалко, что избиратели не оценили его достоинства, но благодарю Драго и его команду… Сейчас мы лидируем в 12 муниципалитетах (из 21), а в остальных победим во втором круге", — заявил в ночь на понедельник лидер ХДС Пленкович.

В начале мая разногласия между коалиционными партнерами и отставка лидера МОСТа Петрова чуть не привели к самороспуску Сабора и третьим за полтора года внеочередным парламентским выборам в республике. Однако близкая ХДС президент Колинда Грабар-Китарович убедила депутатов отказаться от идеи новых выборов, а спикером Сабора был избран функционер ХДС Гордан Яндрокович.

Ожидается, что по завершении муниципальных выборов премьер-министр предложит парламенту кандидатуры на место министра внутренних дел Влахо Орепича, министра юстиции Анте Шпрле и министра окружающей среды и энергетики Славена Добровича из МОСТа, которые поддержали инициативу оппозиции провести в парламенте голосование о доверии к члену ХДС министру финансов Здравко Маричу и были отправлены Пленковичем в отставку. Второй круг муниципальных выборов в Хорватии назначен на 4 июня.