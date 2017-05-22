В Анкаре начался суд над 221 участником попытки переворота
12:0722.05.2017
(обновлено: 12:10 22.05.2017)
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АНКАРА, 22 мая — РИА Новости. Судебный процесс над 221 подсудимым, в том числе высокопоставленными военными, которые обвиняются в захвате генштаба ВС Турции во время попытки переворота в июле прошлого года, начался в Анкаре, сообщает в понедельник газета Hurriyet.
Среди военнослужащих, которые предстали перед судом, 24 генерала, 26 полковников и подполковников, 37 офицеров среднего звена. Из числа подсудимых 200 находятся под стражей, девять — под подпиской о невыезде, а 12 скрываются от правоохранительных органов, в том числе оппозиционный исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, которого Анкара обвиняет в организации мятежа.
Подсудимым были предъявлены обвинения в "попытке насильственного упразднения парламента Турции, свержения турецкого правительства и убийства президента, убийстве 250 и ранении 2735 граждан, руководстве и членстве в террористической организации, ограничении свободы чиновников". Обвиняемым грозит пожизненное или длительное тюремное заключение.
Сообщается о повышенных мерах безопасности для охраны здания суда, где проходит процесс. Его первый этап продлится до 16 июня.
По сообщению агентства Anadolu, здание, где проходит процесс, охраняют 1500 сотрудников специальных сил жандармерии. Кроме того, район тюрьмы Синджан в Анкаре, где содержится часть участников попытки переворота, ранее объявлен бесполетной зоной. Силы ПВО, дислоцированные в районе Эскишехир, приведены в состояние повышенной боевой готовности. На крышах домов по соседству со зданием суда дежурят десятки снайперов.
У здания суда собралась группа граждан Турции, требующих для обвиняемых самого сурового приговора.
© AFP 2017 / Yasin Akgul Вечером 15 июля на улицах Стамбула и Анкары появились военные и тяжелая армейская техника, была слышна стрельба и взрывы.
Вечером 15 июля на улицах Стамбула и Анкары появились военные и тяжелая армейская техника, была слышна стрельба и взрывы.
© AFP 2017 / Bulent KilicЗа ночь обстрелу подверглись ряд важных объектов в турецкой столице в том числе здание генштаба, штаб-квартиры полиции, МВД.
За ночь обстрелу подверглись ряд важных объектов в турецкой столице в том числе здание генштаба, штаб-квартиры полиции, МВД.
В Стамбуле мятежники перекрыли движение по двум мостам через Босфор.
© AP Photo / Emrah GurelВ ответ на призыв президента Турции Тайипа Эрдогана на улицы вышли тысячи человек в знак протеста против военного переворота.
В ответ на призыв президента Турции Тайипа Эрдогана на улицы вышли тысячи человек в знак протеста против военного переворота.
© AP Photo / Emrah GurelВ Стамбуле на площади Таксим военные вступили в перестрелку с манифестантами.
В Стамбуле на площади Таксим военные вступили в перестрелку с манифестантами.
© REUTERS / Tumay BerkinНа здание парламента Турции был совершен авианалет. Спустя несколько часов там произошла интенсивная перестрелка. По данным СМИ, сторонники переворота открыли огонь по противникам путча.
На здание парламента Турции был совершен авианалет. Спустя несколько часов там произошла интенсивная перестрелка. По данным СМИ, сторонники переворота открыли огонь по противникам путча.
© REUTERS / StringerПрезидент Турции Тайип Эрдоган, прилетевший в аэропорт Стамбула, обратился к нации и заявил о том, что была сделана попытка восстания против сплоченности и единства Турции.
Президент Турции Тайип Эрдоган, прилетевший в аэропорт Стамбула, обратился к нации и заявил о том, что была сделана попытка восстания против сплоченности и единства Турции.
Он заявил, что причастные к попытке переворота понесут наказание.
© REUTERS / Murad SezerТринадцать сторонников военного переворота в Турции были задержаны при попытке прорваться в президентский дворец в Анкаре, среди них трое высокопоставленных офицеров.
Тринадцать сторонников военного переворота в Турции были задержаны при попытке прорваться в президентский дворец в Анкаре, среди них трое высокопоставленных офицеров.
По данным СМИ, после попытки мятежа в Стамбуле было задержано 600 человек.
© REUTERS / Yagiz KarahanВ результате попытки военного переворота погибли не менее 60 человек, из них 42 в Анкаре. Среди жертв беспорядков есть как военные, так и гражданские лица.
В результате попытки военного переворота погибли не менее 60 человек, из них 42 в Анкаре. Среди жертв беспорядков есть как военные, так и гражданские лица.
© REUTERS / StringerПрезидент Турции призвал людей оставаться на улицах до тех пор, пока ситуация не нормализуется.
Президент Турции призвал людей оставаться на улицах до тех пор, пока ситуация не нормализуется.
Манифестанты выходят с государственными флагами в руках и портретами основателя страны Кемаля Ататюрка.
Тем не менее, по сообщениям очевидцев, мятежники продолжили вести вооруженные атаки.
Стамбульский аэропорт Ататюрка был взят под контроль военных, лояльных действующему правительству.
Истребители F-16 ВВС нанесли удары по танкам, находящимся у президентского дворца.
В Стамбуле мятежники начали сдаваться властям.