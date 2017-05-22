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В мире

В Анкаре начался суд над 221 участником попытки переворота

12:0722.05.2017
(обновлено: 12:10 22.05.2017)
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкВид на город Анкара. Архивное фотоВид на город Анкара. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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АНКАРА, 22 мая — РИА Новости. Судебный процесс над 221 подсудимым, в том числе высокопоставленными военными, которые обвиняются в захвате генштаба ВС Турции во время попытки переворота в июле прошлого года, начался в Анкаре, сообщает в понедельник газета Hurriyet.

Митинг в поддержку Эрдогана в Вене, Австрия. Архивное фото
© AFP 2017 / APA/Christopher Glanzl
В Турции хотят открыть музей, посвященный попытке переворота
Среди военнослужащих, которые предстали перед судом, 24 генерала, 26 полковников и подполковников, 37 офицеров среднего звена. Из числа подсудимых 200 находятся под стражей, девять — под подпиской о невыезде, а 12 скрываются от правоохранительных органов, в том числе оппозиционный исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, которого Анкара обвиняет в организации мятежа.

Подсудимым были предъявлены обвинения в "попытке насильственного упразднения парламента Турции, свержения турецкого правительства и убийства президента, убийстве 250 и ранении 2735 граждан, руководстве и членстве в террористической организации, ограничении свободы чиновников". Обвиняемым грозит пожизненное или длительное тюремное заключение.

Сообщается о повышенных мерах безопасности для охраны здания суда, где проходит процесс. Его первый этап продлится до 16 июня.

По сообщению агентства Anadolu, здание, где проходит процесс, охраняют 1500 сотрудников специальных сил жандармерии. Кроме того, район тюрьмы Синджан в Анкаре, где содержится часть участников попытки переворота, ранее объявлен бесполетной зоной. Силы ПВО, дислоцированные в районе Эскишехир, приведены в состояние повышенной боевой готовности. На крышах домов по соседству со зданием суда дежурят десятки снайперов.

У здания суда собралась группа граждан Турции, требующих для обвиняемых самого сурового приговора.

Попытка военного переворота в Турции
© AFP 2017 / Yasin Akgul Вечером 15 июля на улицах Стамбула и Анкары появились военные и тяжелая армейская техника, была слышна стрельба и взрывы.Полиция и военные на улице Стамбула, Турция
© AFP 2017 / Yasin Akgul
Вечером 15 июля на улицах Стамбула и Анкары появились военные и тяжелая армейская техника, была слышна стрельба и взрывы.
© AFP 2017 / Bulent KilicЗа ночь обстрелу подверглись ряд важных объектов в турецкой столице в том числе здание генштаба, штаб-квартиры полиции, МВД.Военные на улице Стамбула, Турция
© AFP 2017 / Bulent Kilic
За ночь обстрелу подверглись ряд важных объектов в турецкой столице в том числе здание генштаба, штаб-квартиры полиции, МВД.
© AFP 2017 / BULENT KILIC / AFPВ Стамбуле мятежники перекрыли движение по двум мостам через Босфор.Ситуация в Турции 15 июля 2016 года
© AFP 2017 / BULENT KILIC / AFP
В Стамбуле мятежники перекрыли движение по двум мостам через Босфор.
© AP Photo / Emrah GurelВ ответ на призыв президента Турции Тайипа Эрдогана на улицы вышли тысячи человек в знак протеста против военного переворота.Военные перекрыли движение на Босфорском мосту в Стамбуле, Турция
© AP Photo / Emrah Gurel
В ответ на призыв президента Турции Тайипа Эрдогана на улицы вышли тысячи человек в знак протеста против военного переворота.
© AP Photo / Emrah GurelВ Стамбуле на площади Таксим военные вступили в перестрелку с манифестантами.Военные в районе Азиатская сторона. Стамбул, Турция
© AP Photo / Emrah Gurel
В Стамбуле на площади Таксим военные вступили в перестрелку с манифестантами.
© REUTERS / Tumay BerkinНа здание парламента Турции был совершен авианалет. Спустя несколько часов там произошла интенсивная перестрелка. По данным СМИ, сторонники переворота открыли огонь по противникам путча.Сотрудники турецкой полиции возле здания военного штаба в Анкаре
© REUTERS / Tumay Berkin
На здание парламента Турции был совершен авианалет. Спустя несколько часов там произошла интенсивная перестрелка. По данным СМИ, сторонники переворота открыли огонь по противникам путча.
© REUTERS / StringerПрезидент Турции Тайип Эрдоган, прилетевший в аэропорт Стамбула, обратился к нации и заявил о том, что была сделана попытка восстания против сплоченности и единства Турции.Военные у моста через пролив Босфор в Турции
© REUTERS / Stringer
Президент Турции Тайип Эрдоган, прилетевший в аэропорт Стамбула, обратился к нации и заявил о том, что была сделана попытка восстания против сплоченности и единства Турции.
© REUTERS / StringerОн заявил, что причастные к попытке переворота понесут наказание.Военные у моста через пролив Босфор в Стамбуле
© REUTERS / Stringer
Он заявил, что причастные к попытке переворота понесут наказание.
© REUTERS / Murad SezerТринадцать сторонников военного переворота в Турции были задержаны при попытке прорваться в президентский дворец в Анкаре, среди них трое высокопоставленных офицеров.Военные на площади Таксим в Стамбуле. 16 июля 2016
© REUTERS / Murad Sezer
Тринадцать сторонников военного переворота в Турции были задержаны при попытке прорваться в президентский дворец в Анкаре, среди них трое высокопоставленных офицеров.
© REUTERS / Kemal AslanПо данным СМИ, после попытки мятежа в Стамбуле было задержано 600 человек.Вооруженные сотрудники полиции в Стамбуле, Турция
© REUTERS / Kemal Aslan
По данным СМИ, после попытки мятежа в Стамбуле было задержано 600 человек.
© REUTERS / Yagiz KarahanВ результате попытки военного переворота погибли не менее 60 человек, из них 42 в Анкаре. Среди жертв беспорядков есть как военные, так и гражданские лица.Люди прячутся от стрельбы на улице Стамбула. 16 июля 2016
© REUTERS / Yagiz Karahan
В результате попытки военного переворота погибли не менее 60 человек, из них 42 в Анкаре. Среди жертв беспорядков есть как военные, так и гражданские лица.
© REUTERS / StringerПрезидент Турции призвал людей оставаться на улицах до тех пор, пока ситуация не нормализуется.Обломки полицейской машины в Анкаре, Турция
© REUTERS / Stringer
Президент Турции призвал людей оставаться на улицах до тех пор, пока ситуация не нормализуется.
© REUTERS / IHLAS News AgencyМанифестанты выходят с государственными флагами в руках и портретами основателя страны Кемаля Ататюрка.Человек пытается блокировать танк в аэропорту Ататюрка. Стамбул, Турция
© REUTERS / IHLAS News Agency
Манифестанты выходят с государственными флагами в руках и портретами основателя страны Кемаля Ататюрка.
© REUTERS / Huseyin AldemirТем не менее, по сообщениям очевидцев, мятежники продолжили вести вооруженные атаки.Демонстрация возле аэропорта Ататюрка в Стамбуле, Турция
© REUTERS / Huseyin Aldemir
Тем не менее, по сообщениям очевидцев, мятежники продолжили вести вооруженные атаки.
© REUTERS / Huseyin AldemirСтамбульский аэропорт Ататюрка был взят под контроль военных, лояльных действующему правительству.Президент Турции Реджеп Эрдоган на экстренной пресс-конференции. 16 июля 2016
© REUTERS / Huseyin Aldemir
Стамбульский аэропорт Ататюрка был взят под контроль военных, лояльных действующему правительству.
© REUTERS / Murad SezerИстребители F-16 ВВС нанесли удары по танкам, находящимся у президентского дворца.Турецкие военные сдаются полиции в Стамбуле, Турция
© REUTERS / Murad Sezer
Истребители F-16 ВВС нанесли удары по танкам, находящимся у президентского дворца.
© REUTERS / Huseyin AldemirВ Стамбуле мятежники начали сдаваться властям.Люди на танке в Анкаре, Турция
© REUTERS / Huseyin Aldemir
В Стамбуле мятежники начали сдаваться властям.
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