Полиция исключила версию теракта в деле о наезде на пешеходов в Тель-Авиве

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мая — РИА Новости. Израильская полиция рассматривает наезд на пешеходов в Тель-Авиве как дорожно-транспортное происшествие, а не теракт, сообщает полиция со ссылкой на предварительные выводы следствия.

Служба "скорой помощи" сообщает о четырех пострадавших, один из которых находится в тяжелом состоянии. Местные телеканалы поначалу не исключали, что действия водителя носили преднамеренный характер.

"Предварительное расследование указывает на то, что это было дорожно-транспортное происшествие", — говорится в сообщении полиции.

Инцидент произошел примерно за час до ожидаемого прибытия в Израиль президента США Дональда Трампа. Визит проходит в условиях усиленных мер безопасности с участием порядка десяти тысячи сотрудников израильских силовых структур.