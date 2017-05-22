В Германии из-за подозрительного предмета эвакуировали штаб-квартиу СДПГ

БЕРЛИН, 22 мая – РИА Новости, Маргарита Костив. Штаб-квартира Социал-демократической партии Германии, которую возглавляет Мартин Шульц, эвакуирована из-за подозрительного предмета, сообщила столичная полиция.

"Здание Вилли-Брандт-Хаус (штаб-квартира СДПГ – ред.) было эвакуировано из-за подозрительного предмета. Наши специалисты из управления уголовной полиции в дороге", — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Vorsorglich wurde das Willy-Brandt-Haus wegen eines verdächtigen Gegenstandes evakuiert. Unsere Spezialisten vom #LKA sind unterwegs.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 22 мая 2017 г.

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