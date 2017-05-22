Дутерте заявил о готовности убивать людей во избежание упадка Филиппин

ДАВАО (Филиппины), 22 мая — РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что готов прибегнуть к убийству людей или введению военного положения в ряде регионов своей страны, если это поможет предотвратить ее упадок.

"Если я введу военное положение, со всеми вопросами будет покончено. Я буду идти до конца. И даже если эта война займет много лет, я не остановлюсь. Не выводите меня из себя. Как говорится, не искушайте богов. Я не позволю моей стране прийти в упадок, даже если для этого потребуется ввести военное положение или убивать людей — я сделаю это", — сказал Дутерте в интервью российским СМИ в преддверии своего визита в Москву.

Таким образом глава государства ответил на вопрос о возможности введения военного положения в качестве меры по борьбе с наркотрафиком.

Дутерте подчеркнул, что готов прибегнуть к такому инструменту не ради сохранения собственной власти, а во имя защиты государства и филиппинского народа.

"А военное положение… Оно мне не нужно. Я был мэром своего города в течение 23 лет, представлял свой город в парламенте, и был вице-мэром после своей дочери, которая сейчас мэр. Вообще, я завязал с политикой. Но как я говорил, если я введу военное положение, то не для того, чтобы сохранить свое место у власти. По конституции, по присяге как президент я должен сохранять и охранять филиппинскую нацию, и я буду делать именно это, какой бы ни была цена", — заверил президент.

Избранный в мае 2016 года президент Филиппин Родриго Дутерте выступает за полномасштабную борьбу с наркозависимыми людьми, а также теми, кто распространяет наркотики. Согласно последним данным ООН, с момента прихода к власти Дутерте в стране были убиты более 6 тысяч человек, связанных с наркоторговлей, в том числе в ходе расследования преступлений в этой сфере. Мировая общественность неоднократно осуждала методы борьбы с наркоторговлей в стране.

На критику со стороны международных правозащитных организаций, ООН, США и Евросоюза Дутерте неизменно отвечает в жесткой форме, считая подобную критику вмешательством во внутренние дела его страны. Ранее он пригласил представителей из ООН и Евросоюза для проведения расследования убийств на Филиппинах в рамках борьбы с наркоторговлей.

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