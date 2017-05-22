МИД Китая подтвердил задержание шести граждан Японии

ПЕКИН, 22 мая – РИА Новости, Анна Раткогло. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Хуа Чуньин подтвердила в понедельник сообщения о задержания спецслужбами страны шести японских граждан, она также сообщила, что вся информация о ситуации с задержанными по дипломатическим каналам была передана японским властям.

"Насколько мне известно, правительство Китая ведет расследование в отношении шести японских граждан в КНР, мы проинформировали о соответствующей ситуации японское консульство", — сказала дипломат.

Она также добавила, что "китайские власти ведут расследование в отношении японских граждан, подозреваемых в совершении нелегальных действий".

Ранее стало известно, что китайские спецслужбы задержали в марте шесть граждан Японии по подозрению в шпионаже — трех человек в провинции Хайнань и троих человек в провинции Шаньдун. Те, кто был задержан в Хайнане, подозреваются в том, что "несут угрозу государственной безопасности". Между тем, японские СМИ выяснили, что это мужчины в возрасте от 20 до 50 лет, и они находились в Китае по приглашению китайской фирмы для выполнения работ по поиску подходящих мест для организации спа и освоению горячих источников. Еще о троих японцах пока информации нет. Подробности задержания не разглашаются, но в каждой из провинций, где были задержаны японцы, есть порты военного назначения.