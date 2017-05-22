Дутерте считает, что США выходят за пределы своих полномочий

ДАВАО (ФИЛИППИНЫ), 22 мая — РИА Новости. США выходят за пределы своих полномочий, вмешиваясь в дела других государств, заявил президент Филиппин Родриго Дутерте.

"А в вопросе прав человека, я думаю, Америка вышла за пределы своих естественных полномочий в отношениях с другими государствами", — сказал Дутерте в интервью российским СМИ в преддверии своего визита в Россию.

По словам филиппинского лидера, это новый мир, который раньше не затрагивал суверенитет других государств.

"Но с конца 60-х США начали оказывать государствам поддержку, но в то же время начали вмешиваться в их дела. Дошло до того, что они предлагали помощь той или иной стране в обмен на то, чтобы она ввела законы об однополых браках и тому подобное. Речь здесь не только о правах человека, но и о продвижении смехотворных теорий образа жизни. И я сказал, что это перебор", — заявил Дутерте.

"Я сказал, если вы хотите провести расследование против меня, я к этому готов. В конце концов, кто же захочет убивать граждан своей страны?" — заключил президент.

Избранный в мае прошлого года президент Филиппин выступает за полномасштабную борьбу с наркозависимыми людьми, а также теми, кто распространяет наркотики. Согласно последним данным ООН, с момента прихода к власти Дутерте в стране были убиты более 6 тысяч человек, связанных с наркоторговлей, в том числе в ходе расследования преступлений в этой сфере. Мировая общественность неоднократно осуждала методы борьбы с наркоторговлей в стране.

На критику со стороны международных правозащитных организаций, ООН, США и Евросоюза Дутерте неизменно отвечает в жесткой форме, считая подобную критику вмешательством во внутренние дела его страны.