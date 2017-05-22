Дутерте рассказал, когда Филиппины вернутся к территориальному спору с КНР

ДАВАО (Филиппины), 22 мая – РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что сейчас не время возвращаться к решению территориального спора с Китаем, это можно будет сделать, когда ситуация станет спокойнее.

У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.

Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Китай не признал решение арбитража.

"Мы можем вернуться к этой теме позднее, но не сейчас, потому что каждый рассчитывает на свой кусок собственности. Может быть, мы снова вернемся к этой теме, когда ситуация будет спокойнее и более подходящей для переговоров. Но не сейчас", — заявил Дутерте в интервью российским СМИ.