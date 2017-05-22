ДАВАО (ФИЛИППИНЫ), 22 мая – РИА Новости. Филиппины исключили США из списка стран, у которых будут искать помощи и содействия, заявил президент Филиппин Родриго Дутерте в интервью российским СМИ.

"Я делаю все для моего государства. Когда я выдвигался на пост президента, я поставил на карту мою честь, мою жизнь. И я не позволю моей стране скатиться в пропасть. Четыре миллиона филиппинцев страдают от наркозависимости. Это не просто цифра, не просто проблема. Это проблема и для других стран, в том числе Евросоюза. Так что я решил держать дистанцию от них. Я вижу перспективы для новой дружбы, новых путей сотрудничества между Филиппинами и Китаем, а также остальными странами АСЕАН и Европой. Но я специально исключил США из списка стран, у которых я буду искать новые источники помощи, содействия", — сообщил он.

Избранный в мае прошлого года президент Филиппин выступает за полномасштабную борьбу с наркозависимыми людьми, а также теми, кто распространяет наркотики. Согласно последним данным ООН, с момента прихода к власти Дутерте в стране были убиты более 6 тысяч человек, связанных с наркоторговлей, в том числе в ходе расследования преступлений в этой сфере. Мировая общественность неоднократно осуждала методы борьбы с наркоторговлей в стране.

На критику со стороны международных правозащитных организаций, ООН, США и Евросоюза Дутерте неизменно отвечает в жесткой форме, считая подобную критику вмешательством во внутренние дела его страны.