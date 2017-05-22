Ополченцы ЛНР помогли наблюдателям ОБСЕ вернуть потерянный беспилотник

ЛУГАНСК, 22 мая — РИА Новости. Представитель Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и военнослужащие Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики помогли наблюдателям СММ ОБСЕ вернуть утерянный у линия соприкосновения в Донбассе беспилотный летательный аппарат, рассказали РИА Новости в пресс-службе миссии.

Ранее в ежедневном отчете СММ ОБСЕ от 14 апреля сообщалось, что наблюдатели миссии потеряли связь с беспилотным летательным аппаратом среднего радиуса действия (БПЛА), осуществлявшем полет в районе моста в Станице Луганской.

"Офицер Российской Федерации при СЦКК и члены ЛНР содействовали извлечению БПЛА СММ среднего радиуса действия, связь с которым наблюдатели потеряли, когда он пролетал над районом Станицы Луганской в апреле 2017 года", — сообщили в пресс-службе.