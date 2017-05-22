Рябков: Россия и США поддерживают контакты из-за ракетных пусков КНДР

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Россия и США поддерживают контакты в связи с ракетными пусками КНДР, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Конечно, есть и в Нью-Йорке, и по другим каналам", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, поддерживаются ли контакты РФ и США по ситуации вокруг КНДР.

КНДР в воскресенье осуществила пуск баллистической ракеты с западного побережья из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо. По оценкам южнокорейских военных, ракета средней дальности принадлежала к типу "Пуккыксон-2" и пролетела около 500 километров. Она упала в Японское море в 350 километрах от восточного побережья Корейского полуострова, за пределами исключительной экономической зоны Японии.