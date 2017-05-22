Минобороны НКР заявило о 80 нарушениях перемирия в Карабахе за сутки

ЕРЕВАН, 22 мая — РИА Новости, Гагик Багдасарян. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило в понедельник о 80 нарушениях режима прекращения огня в регионе за минувшие сутки.
"Вооруженные силы Азербайджана 21 мая и в ночь на 22 мая нарушили режим перемирия 80 раз, произведя по армянским позициям свыше 750 выстрелов из огнестрельного оружия различного калибра", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, помимо стрелкового оружия, азербайджанские ВС на северном направлении линии соприкосновения применили 60-миллиметровый миномет (четыре снаряда).
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