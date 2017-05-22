Китайская корпорация AVIC создала новый легкий радар для истребителей

ПЕКИН, 22 мая – РИА Новости, Анна Раткогло. Китайская корпорация авиационной промышленности (AVIC) сообщила в понедельник о создании нового легкого радара для истребителей, благодаря которому страна надеется стать крупным мировым поставщиком военных самолетов, передает телеканал CGTN.

Представители AVIC заявили, что одной из отличительных черт радара является новейшая система охлаждения. Отмечается, что порядка тысячи уже эксплуатируемых китайских истребителей, среди которых самолеты J-10, оснастят новым радаром в ближайшее время, что должно значительно повысить их боевую эффективность.

Китай намерен поставлять эту технологию преимущественно в развивающиеся страны, в частности, в Пакистан.