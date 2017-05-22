Китайские спецслужбы в марте задержали 6 японцев по подозрению в шпионаже

ТОКИО, 22 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Китайские спецслужбы задержали в марте шесть граждан Японии по подозрению в шпионаже, передает японское агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники.

Японцы были задержаны в провинциях Хайнань и Шаньдун.

Япония официально отрицает ведение шпионской деятельности против Китая.

В период с ноября 2012 года, когда председателем КНР стал Си Цзиньпин, и до конца 2015 года в Китае по подозрению в шпионаже были задержаны более десяти граждан Японии. По данным японских СМИ, они занимались сбором информации по заданию управления общественной безопасности Японии. Главным направлениям их деятельности был сбор сведений о политическом устройстве, дипломатических контактах, военной отрасли Китая и о ситуации в Северной Корее. Все они были задержаны по указанию китайского министерства государственной безопасности.

Только за 2015 год были задержаны четыре человека. Япония отрицала их причастность к ведению разведывательной деятельности. В то же время, в японских СМИ появились сообщения, что по крайней мере двое из задержанных могли заниматься сбором информации о Китае по заданию управления общественной безопасности Японии.