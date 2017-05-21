Эрдоган рассказал, когда в Турции отменят режим ЧП

АНКАРА, 21 мая — РИА Новости. Режим чрезвычайного положения сохранится в Турции до тех пор, пока не будет обеспечена стабильность и безопасность, заявил президент страны Тайип Эрдоган, выступая на внеочередном съезде правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в воскресенье.

Внеочередной съезд ПСР созван для избрания Эрдогана председателем партии. Турецкий лидер принял решение вернуться в ПСР после обнародования окончательных результатов прошедшего 16 апреля конституционного референдума, на котором получил одобрение переход к президентской системе правления. Эрдоган является одним из основателей ПСР, но в августе 2014 года вышел из нее после избрания на пост президента страны. Согласно принятым на референдуме конституционным поправкам, президент может не покидать ряды своей политической партии, как это было предусмотрено ранее.

"В Турции пытались свергнуть законную власть (во время попытки переворота 15-16 июля прошлого года – ред.). Погибли 249 человек, 2193 пострадали. По какому праву требуют отмены режима ЧП? Он будет отменен только тогда, когда в Турции будет обеспечена стабильность и безопасность", — заявил Эрдоган.

Режим ЧП был введен в Турции после попытки переворота в июле на три месяца. Затем он трижды продлевался еще на три месяца решением правительства, одобренным парламентом. Турецкая оппозиция, а также ряд лидеров ЕС ранее критиковали продление режима ЧП, так как это, по их мнению, угрожает правам и свободам граждан страны.