Франция начала расследование в связи с продажей Бразилии подводных лодок

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Финансовая прокуратура Франции проводит расследование по поводу сделки французской судостроительной компании DCNS и Бразилии на сумму 6,7 миллиарда евро, в рамках которой планировалась продажа бразильской стороне пяти подводных лодок, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

Расследование, начавшееся в октябре прошлого года, касается возможных "коррупционных действий с участием иностранных официальных лиц" во время заключения контракта в 2008 году, подчеркнул источник. По данным французской газеты Parisien, расследование связано с масштабной операцией в Бразилии, в рамках которой с 2014 года под подозрение во взяточничестве попали сотни политиков и публичных деятелей.

Во французской компании заявили, что не имеют отношения к расследованиям в Бразилии. "DCNS добросовестно соблюдает все нормы права во всем мире", — сказал агентству представитель компании.

Ранее французская прокуратура сообщала, что представители ведомства провели встречу с главой Верховного суда Бразилии и посетили центральный офис бразильского управления по борьбе с коррупцией. Был ли связан визит с расследованием по поводу сделки, не уточнялось.