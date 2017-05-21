Страны Персидского залива и США договорились о совместной борьбе с террором

Визит Дональда Трампа в Саудовскую Аравия для участия в саммите арабских и мусульманских лидеров. 21 мая 2017

Визит Дональда Трампа в Саудовскую Аравия для участия в саммите арабских и мусульманских лидеров. 21 мая 2017

ДУБАЙ, 21 мая — РИА Новости. Страны-участники Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и США в воскресенье подписали меморандум о взаимопонимании с целью создания центра по борьбе с финансированием терроризма, сообщил арабский телеканал "Аль-Арабия".

Подпись под документом поставили наследный принц Саудовской Аравии глава МВД Мухаммед бен Наиф Аль Сауд и госсекретарь США Рекс Тиллерсон под конец саммита с участием лидеров шести аравийских монархий и США в Эр-Рияде.

Меморандум предусматривает создание совместного между США и странами Персидского залива центра по мониторингу источников финансирования терроризма и механизма противодействия финансирования террористических организаций.

В субботу президент США Дональд Трамп прибыл в Эр-Рияд, где помимо двусторонних встреч примет участие в саммите арабских и мусульманских лидеров и обсудит с ними совместную борьбу с терроризмом.

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