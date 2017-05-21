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В мире

Косачев предложил на межпарламентском уровне обсудить ситуацию вокруг КНДР

14:2921.05.2017
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© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФПерейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фотоПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев предлагает на межпарламентском уровне обсудить ситуацию вокруг КНДР.

КНДР провела пуск баллистической ракеты в воскресенье с западного побережья из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо. По оценкам южнокорейских военных, ракета не была межконтинентальной и пролетела 500 километров. Она упала в Японское море в 350 километрах от восточного побережья Корейского полуострова, за пределами исключительной экономической зоны Японии и не нанесла ущерба морским и воздушным судам, находящимся в этом районе. Япония заявила КНДР решительный протест.

"Я мог бы предложить обсудить проблему в двух- или многостороннем формате с парламентариями всех заинтересованных стран, чтобы сообща поискать выход. Мне кажется, пора включать и ресурсы парламентской дипломатии", — сказал Косачев журналистам в воскресенье.

Сенатор напомнил слова Талейрана о том, что "война — слишком серьезное дело, чтобы доверять ее военным". "Я бы то же сказал и об угрозе ядерного конфликта, к которому медленно, но упорно ведут мир ракеты и авианосцы КНДР и США", — заключил Косачев.

По словам законодателя, ракетные пуски КНДР уже стали чуть ли не привычным явлением. "И это тот случай, когда нельзя не согласиться с президентом США (Дональдом) Трампом: именно этого (привыкания) нельзя допустить, поскольку каждый неотвеченный вызов поощряет на новые", — полагает он.

Другое дело, что действия самого Трампа также являются откровенным вызовом. "Поэтому сейчас Пхеньян и Вашингтон напоминают двух ковбоев из вестерна, стоящих друг против друга и ждущих, у кого первым дрогнут нервы и кто первым применит оружие", — привел пример Косачев.

Судя по тому, что на этот раз ракета не была столь мощной, как на прошлой неделе, "можно считать нынешний пуск сугубо "политическим" и адресованным исключительно Америке и ее авианосцу "Рональд Рейган", плывущему к корейским берегам", полагает российский сенатор. Конечно, это не остановит планов США, однако и американские корабли явно не являются препятствием для Пхеньяна: чем выше угрозы, тем выше будут подняты ставки, считает парламентарий.

Он по-прежнему не считает ситуацию необратимой. "Отыграть назад можно и нужно при наличии воли всех прочих мировых и региональных игроков. Особенно региональных (Японии, Южной Кореи и, конечно, Китая), ибо пострадают в случае конфликта прежде всего они", — сказал политик.

"Ставка на усиленные меры обороны в случае, когда речь идет о ядерных державах, слишком рискованна, чтобы доверять ей на 100% без поиска путей деэскалации конфликта. Россия, знаю это не понаслышке, готова работать с каждой из заинтересованных сторон", — заключил Косачев.

Напряженность вокруг Корейского полуострова особенно возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР и слухами о возможном новом ядерном испытании.

Ранее США на фоне ситуации вокруг КНДР направили в район Корейского полуострова ударную авианосную группу во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон". США заявили, что не исключают военного варианта действий против КНДР, но намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР

 

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