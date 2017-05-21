В Нигерии ликвидировали 13 боевиков "Боко Харам"

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Нигерийские ВС в ходе спецоперации ликвидировали 13 боевиков исламистской группировки "Боко Харам" и задержали еще 10, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя армии Нигерии.

По данным военных, среди задержанных также были шесть женщин, которые, как предполагается, помогали в осуществлении поставок для боевиков. На данный момент силовики устанавливают степень причастности подозреваемых к деятельности группировки.

По словам представителя ВС Тимоти Антиги, военнослужащие проели спецоперацию по зачистке территории от боевиков, которая длилась 72 часа.

"Боко Харам" — радикальная исламистская группировка, действующая преимущественно в Нигерии. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.