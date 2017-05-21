В Нигерии ликвидировали 13 боевиков "Боко Харам"

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Нигерийские ВС в ходе спецоперации ликвидировали 13 боевиков исламистской группировки "Боко Харам" и задержали еще 10, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя армии Нигерии.
По словам представителя ВС Тимоти Антиги, военнослужащие проели спецоперацию по зачистке территории от боевиков, которая длилась 72 часа.
"Боко Харам" — радикальная исламистская группировка, действующая преимущественно в Нигерии. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.