В Варшаве заявили о готовности увеличить военные расходы

Солдаты польской армии и армии США во время учений НАТО. Архивное фото

Солдаты польской армии и армии США во время учений НАТО. Архивное фото

ВАРШАВА, 21 мая — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда на брюссельской встрече глав стран НАТО заявит о готовности увеличить военные расходы страны, сообщил глава бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в интервью Польскому агентству новостей.

25 мая в Брюсселе состоится встреча глав государств, входящих в НАТО.

"Нас интересует вовлечение НАТО и стран-союзников в обеспечение безопасности восточного фланга. Президент также хочет подчеркнуть готовность Польши к несению больших затрат, связанных с безопасностью", — сказал Солох.

Он отметил, что "расходы на оборону в Польше колеблются вокруг 2% ВВП, и есть политическая воля…, чтобы официально эти расходы увеличивать, доведя в конечном итоге до 2,5%".

Также, по его словам, Дуда даст понять, что Польша готова усилить свое участие в международной антитеррористической деятельности.

"В настоящее время мы ведем разведочную миссию и обучающую миссию, поддерживая коалицию, которая борется с так называемым "Исламским государством"*. Послание президента состоит в том, что он хочет подчеркнуть готовность нашего государства к активности в этом отношении", — сказал Солох.

* Террористическая организация, запрещенная в России